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Политические / Экономика

Польское правительство одобрило программу приграничного сотрудничества «Россия-Польша»

29 декабрь 2017, 15:12
Польское правительство одобрило программу приграничного сотрудничества «Россия-Польша»
Польское правительство одобрило программу «Россия-Польша 2014-2020». Информация об этом опубликована на сайте «Gazeta Olsztynska» со ссылкой на пресс-службу местного Министерства развития.

«Я очень рад этой информации. Насколько важна эта программа для нашего региона, наверное, не нужно объяснять. Я получил сообщение о том, что проект будет запущен раньше, однако ждал официального подтверждения этого факта», — прокомментировал вице-маршалек Варминско-Мазурского воеводства Мирон Сыч.

Хотя Европейский союз и согласился на реализацию этой программы еще в декабре прошлого года, была информация, что Польша не спешит её принимать. Польское правительство не хотело, чтобы проводились какие-либо совместные работы органов местного самоуправления с Российской Федерацией.

Правительство Польши имело время на принятие программы «Польша-Россия» до конца этого года. За принятие этой программы ходатайствовали местные органы власти Варминско-мазурского воеводства и города Бартошице, адресовывая соответствующие призывы к бывшей премьер-министру Польши Беате Шидло.

Запустить программу призывали также жители Бартошице в своих письмах, которые отправляли непосредственно в Канцелярию Председателя Совета Министров Польши.

Уточним, что общий бюджет программы «Россия — Польша» на период 2014—2020 годы составляет около 62 млн евро. Из этой суммы 41 млн евро выделяется Евросоюзом, 21 млн евро — Российской Федерацией.

В Гусеве за счёт данной программы планируется строительство сети канализаций и водоснабжения, реконструкция обводного канала реки Писса, обустройство набережной и реконструкция выездных дорог.
Теги: Польша
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