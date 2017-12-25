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Николай Цуканов назначен помощником Президента

25 декабрь 2017, 14:18
Николай Цуканов назначен помощником Президента
Владимир Путин подписал указ о назначении Николая Цуканова помощником президента Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Назначить Цуканова Николая Николаевича помощником Президента Российской Федерации по вопросам местного самоуправления, освободив его от занимаемой должности», — говорится в указе.

Биография Николая Цуканова

Родился 22 марта 1965 года в поселке Липово Гусевского района Калининградской области. Учился в школе № 4 города Гусева. С 1980 по 1983 год учился в среднем профессионально-техническом училище № 17 города Гусева, которое окончил по специальности газоэлектросварщик. Увлекался боксом.

После окончания училища до призыва в армию в 1983 году работал на гусевском заводе «Микродвигатель». Служил по призыву с 1983 по 1985 годы. После службы по призыву работал пионервожатым во Всероссийском пионерском лагере ЦК ВЛКСМ «Орлёнок». Затем карьера была связана с Комсомолом: освобожденный заместитель секретаря комитета ВЛКСМ совхоза «Романово» Зеленоградского района Калининградской области, инструктор Гусевского горкома ВЛКСМ.

С 1988 года учился в калининградском филиале Ленинградского сельскохозяйственного института на агрономическом факультете. В 1996 году уехал в Москву, где учился в Высшей школе приватизации и предпринимательства по специальности юриспруденция. В середине 2000‑х годов вернулся в город Гусев, создал и возглавил группу компаний «Аматэл».

В мае 2005 года был избран главой «Гусевского городского округа». С января 2009 года — глава муниципального образования «Гусевский муниципальный район». В 2010‑2011 годах был секретарем регионального политсовета партии «Единая Россия», член президиума регионального политического совета ЕР.

23 августа 2010 года президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Калининградской областной думы кандидатуру Николая Цуканова для наделения его полномочиями губернатора Калининградской области. 30 августа 2010 года Калининградская областная Дума наделила Цуканова полномочиями губернатора области. 28 сентября 2010 года Николай Цуканов вступил в должность главы региона.

13 сентября 2015 года избран губернатором Калининградской области на новый пятилетний срок.

28 июля 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Калининградской области Николая Цуканова.

28 июля 2016 года назначен полномочным представителем президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.
Теги: Николай Цуканов Путин
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Конь в пальто
# 1Конь в пальто
Вот Коля и до Кремля дошёл! Не забывал бы он про гусевцев. При нём такого бардака не было бы.
Сегодня, 15:13   ЦитироватьОтветить8
Пупкин
# 2Пупкин
Я предлагаю памятник поставить уже наконец то.
Сегодня, 16:11   ЦитироватьОтветить1
Я
# 3Я
Вы лучше скажите, что за идиоты проводят испытания ТЭЦ во второй половине буднего дня? Вы не можете сделать это ночью? Начальникам спать охота ночью? Чтоб вы обосрались ночью в теплой постели.
Сегодня, 16:44   ЦитироватьОтветить6
ёпрст
# 4ёпрст
Цитата: Я
Чтоб вы обосрались ночью в теплой постели.

присоединяюсь к пожеланию!
Сегодня, 17:42   ЦитироватьОтветить1
замёрз я
# 5замёрз я
Да,было классно сидеть в темноте и холоде,да без воды. Жалко,что так мало. Дебилы,б....! Когда ждать тепла в дома???? При Цуканове бы такого не делали. Коля,вернись!!! На памятник скинемся!!!
Сегодня, 18:11   ЦитироватьОтветить1

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