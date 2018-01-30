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Николай Цуканов попал в «Кремлевский список» минфина США

30 январь 2018, 13:54
Николай Цуканов попал в «Кремлевский список» минфина США
Николай Цуканов попал в «Кремлевский список» минфина США, где названы имена чиновников и бизнесменов, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину.

Всего в списке 210 имен, среди которых 96 бизнесменов и 114 политиков. Данный документ не означает, что против этих лиц ввели санкции, однако это может произойти позднее.

Напомним, в декабре прошлого года Николай Цуканов стал помощником президента РФ.
Теги: Николай Цуканов
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Гость александр
# 1Гость александр
на фотографии Цуканов оправдывается перед Путиным за то что попал в список.просто деньги нужно вкладывать в свою страну и думать о людях в хорошем смысле слова а не вспоминать о них тогда когда ты их кинуть хочешь.
Вчера, 14:07   ЦитироватьОтветить3
Янтарик
# 2Янтарик
В список попали лица у которых доход составляет свыше 1 млрд. долларов...
Вчера, 14:41   ЦитироватьОтветить3
Гость Эдуард
# 3Гость Эдуард
В список надо внести вообще всех единоросов stuck_out_tongue_winking_eye
Вчера, 15:19   ЦитироватьОтветить7
повод для гордости
# 4повод для гордости
на заре "марша санкций" каждый парламентарий или чиновник, который попадал в список, с гордостью это комментировал. проверенное временем, теперь это стало признаком сопричастности с курсом Родины, приобщения к сообществу противников мировой гегемонии сша.
Вчера, 15:31   ЦитироватьОтветить3
майкл
# 5майкл
Цитата: Янтарик
В список попали лица у которых доход составляет свыше 1 млрд. долларов...

не доход а состояние как я понял и нажито не совсем честно
Вчера, 19:10   ЦитироватьОтветить2
Майкл
# 6Майкл
"развод по сельски" если не удален о таланте Цуканова Н Н
Вчера, 19:25   ЦитироватьОтветить0
майкл
# 7майкл
" Развод по -сельски" о таланте Цуканова Н Н
Вчера, 19:29   ЦитироватьОтветить1
Гость.
# 8Гость.
Давайте все-таки разберемся с понятиями. Это не против этих лиц ввели санкции. Это список лиц, с которыми американским компаниям не рекомендовано иметь отношения. И если эти компании будут с ними сотрудничать то под санкции попадут эти самые американские компании, а не люди из этого списка. В-принципе, там нет запрета на сотрудничество. Надеюсь вы поняли в чем смысл этого списка.
А наших олигархов и чинуш давно надо было натянуть. Разворовывают страну, вывозят капиталы за бугор, дети, жены, любовницы живут-учатся на Западе. Их ничего не связывает с нашей страной. Но при этом бьют себя в грудь копытом, доказывая какие они патриоты. Противно.
Вчера, 20:32   ЦитироватьОтветить4
Лузер
# 9Лузер
В "кремлёвском списке" гос. служащие, имеющие на зарубежных счетах более одного миллиарда 1000 000 000 долларов. Насколько известно, мэр Гусева имеет около 100 000 полновесных деревянных. Губернатор области имеет 350 000 рублей. Помнится в предвыборную компанию на губернаторство твердил, что все нажитое продажей мед. техники истратил на покупку недвижимости. И теперь повис в воздухе вопрос:"Одкудя лярд зелени?". И не надо мне твердить,что типа чел умеет крутиться.
Вчера, 22:24   ЦитироватьОтветить4

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