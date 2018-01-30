Николай Цуканов попал в «Кремлевский список» минфина США
30 январь 2018, 13:54
Николай Цуканов попал в «Кремлевский список» минфина США, где названы имена чиновников и бизнесменов, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину.Теги: Николай Цуканов
Всего в списке 210 имен, среди которых 96 бизнесменов и 114 политиков. Данный документ не означает, что против этих лиц ввели санкции, однако это может произойти позднее.
Напомним, в декабре прошлого года Николай Цуканов стал помощником президента РФ.
Всего в списке 210 имен, среди которых 96 бизнесменов и 114 политиков. Данный документ не означает, что против этих лиц ввели санкции, однако это может произойти позднее.
Напомним, в декабре прошлого года Николай Цуканов стал помощником президента РФ.
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