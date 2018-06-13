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Информационный сайт города Гусева

Николай Цуканов покинул должность помощника президента России

13 июня 2018, 20:23
Николай Цуканов покинул должность помощника президента России
Президент России Владимир Путин подписал указы о назначениях в структуре своей администрации. Об этом в сообщает сайт «РИА Новости». В публикации говорится, что Николай Цуканов покинул должность помощника президента России.

Стоит отметить, что ранее Уральские и федеральные СМИ писали о скором назначение Николая Цуканова на должность полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе (УрФО).

«Косвенным подтверждением этих слухов стало известие о том, что по решению Владимира Путина Николай Цуканов утратил пост помощника президента РФ», — пишут Уральские Ведомости.

В конце декабря 2017 года Цуканов стал помощником президента РФ. Николай Цуканов задекларировал за 2017 год доход в размере 41,2 миллиона рублей. В начале этого года он попал в «кремлевский список» — перечень лиц, приближенных к руководству России, которые могут попасть под новые ограничительные меры со стороны США.
Николай Цуканов Путин
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сима
# 1сима
коля точно чемоданом работает. который постоянно кто то переносит
Вчера, 21:09   ЦитироватьОтветить2
Roman
# 2Roman
Возвращайтесь в Гусев, мы Вас ждем.
Вчера, 22:17   ЦитироватьОтветить3
Гость Галина
# 3Гость Галина
Возвращайтесь
Сегодня, 01:57   ЦитироватьОтветить0

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