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Гусев с рабочим визитом посетили представители города Ольштын

6 июня 2018, 12:35
Гусев с рабочим визитом посетили представители города Ольштын
Вчера город Гусев с рабочим визитом посетили представители города Ольштын (Польша): председатель Правления «ЕС Евроконсалтинг» Здислав Рыжковски и уполномоченный «ЕС Евроконсалтинг» Бронислава Богданович. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

В актовом зале администрации МО «Гусевский городской округ» совместно с сотрудниками администрации состоялась дискуссия об общих задачах партнерства в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия-Польша 2014-2020».

Участники совещания обсудили подготовку совместных заявок по следующим тематикам:
— рекультивация полигона ТБО,
— водоснабжение и водоотведение.

После этого для польской делегации было проведено обзорное выездное совещание по ключевым объектам города Гусева, которые планируется включить в проект для участия в программе.

Также партнеры посетили Гусевский историко-краеведческий музей, территорию Физкультурно-оздоровительный комплекса, Храм Всех Святых и мастерские Гусевского политехнического техникума.
Польша приграничное сотрудничество
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