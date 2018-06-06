Вчера город Гусев с рабочим визитом посетили представители города Ольштын (Польша): председатель Правления «ЕС Евроконсалтинг» Здислав Рыжковски и уполномоченный «ЕС Евроконсалтинг» Бронислава Богданович. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
В актовом зале администрации МО «Гусевский городской округ» совместно с сотрудниками администрации состоялась дискуссия об общих задачах партнерства в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия-Польша 2014-2020».
Участники совещания обсудили подготовку совместных заявок по следующим тематикам:
— рекультивация полигона ТБО,
— водоснабжение и водоотведение.
После этого для польской делегации было проведено обзорное выездное совещание по ключевым объектам города Гусева, которые планируется включить в проект для участия в программе.
Также партнеры посетили Гусевский историко-краеведческий музей, территорию Физкультурно-оздоровительный комплекса, Храм Всех Святых и мастерские Гусевского политехнического техникума.
Гусев с рабочим визитом посетили представители города Ольштын
6 июня 2018, 12:35
Польша приграничное сотрудничество
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