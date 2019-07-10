Помощника полномочного представителя президента в УрФО Александра Воробьева проверяют на причастность разглашения в пользу Польши сведений с заседаний Совета безопасности РФ, членом которого является уральский полпред Николай Цуканов. Об этом во вторник, 9 июля, со ссылкой на собственный источник, сообщает «Коммерсантъ».
«Несмотря на разницу в допуске к гостайне, не исключено, что ближайший помощник господина Цуканова либо мог видеть секретные документы у своего руководителя, либо даже обрабатывать их при подготовке к заседаниям Совбеза», — приводит газета слова своего собеседника.
При обысках у помощника полпреда президента в УрФо найдены документы с заседаний Совбеза, пишет РБК. Издание ссылается на источник в ФСБ. «Рабочих документов куча» — цитирует РБК сотрудника ведомства.
Официально ход уголовного дела господина Воробьева в следственных органах не комментируют.
Источники в правительстве Свердловской области уверены, что ситуация с Александром Воробьевым не отразится на карьере Николая Цуканова.
Напомним, Александр Воробьев был задержан ФСБ 4 июля в Москве, ему инкриминируется ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). На закрытом заседании, которое состоялось 5 июля, судья Лефортовского райсуда Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил подозреваемого в СИЗО до 4 сентября. У господина Воробьева были изъяты польский паспорт и записывающая аппаратура. Александр Воробьев тесно связан с Николаем Цукановым по совместной работе в Калининградской области, с 2018 года работает помощником полпреда (курирует представительство полпредства УрФО в Москве). Господин Цуканов не комментирует ситуацию.
СМИ: Воробьёв мог передавать за границу данные с заседаний Совбеза
10 июля 2019, 11:05
госизмена Александр Воробьев
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