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Защита Александра Воробьёва обжаловала решение об аресте

15 июля 2019, 15:50
Защита Александра Воробьёва обжаловала решение об аресте
Защита бывшего помощника полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александра Воробьева обжаловала решение о его аресте по подозрению в госизмене, сообщили РИА Новости в Лефортовском суде Москвы.

«Апелляционная жалоба поступила в суд. Ее рассмотрение назначено в Мосгорсуде на 23 июля», — сказала пресс-секретарь Ксения Первовласенко.

Александр Воробьев был задержан ФСБ 4 июля в Москве, ему инкриминируется ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). На закрытом заседании, которое состоялось 5 июля, судья Лефортовского райсуда Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил подозреваемого в СИЗО до 4 сентября. У господина Воробьева были изъяты польский паспорт и записывающая аппаратура.
Александр Воробьев
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