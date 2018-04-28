/ / / Пчеловоды нашего района попали под защиту ЕС

На нашем сайте были постоянные публикации о случаях массовой гибели пчел в Гусевском районе.
Помочь пчеловодам пытались многие. Председателем КРО МЭОО «Зеленый Фронт» Олегом Ивановым в 2013 году было инициировано в Гусеве совещание с участием агропредприятий и пчеловодов. Тогда же были достигнуты договоренности о своевременном оповещении в связи с мероприятиями по обработке посевов. Договоренности продержались ровно три года. В 2016 году массовая гибель пчёл в Гусевском районе продолжилась. Экологии района нанесён колоссальный вред.
Обращения пчеловодов к властям, в суды и правоохранительные органы никаких результатов не дали.
Но пчеловодов нашего района от убытков и разорения, а пчёл от гибели всё-таки защитили. Но как не печально не наши власти и правоохранительные органы, а власти иностранного государства.
27 апреля 2018 года правительства стран Евросоюза решили проголосовать за расширение запрета на пестициды, которые приводят к гибели пчел, а предупредительными мерами будет отказ от закупки сельхозпродукции из тех регионов, где была зафиксирована массовая гибель пчёл.
ЕС предлагается разрешить распылять химикаты только на сельхозкультуры, не привлекательные для пчел, а также запретить продажу и использование семян, полученных с использованием этих химических веществ.
Фермерам предлагается запретить распылять их на полях подсолнечника, масличного рапса, хлопка , маиса и кукурузы. Еврокомиссия хочет ввести ограничения на использование пестицидов к июлю текущего года.
Однако уже в последние дни большинство магазинов убрали из продажи продукцию, которая может быть связаны с сокращением популяции пчел.
Как быть нашим пчеловодам? Действия довольно простые. В случае массовой гибели пчёл после 1 июля текущего года т. е. после ввода полного запрета на использование химикатов вызывающих массовую гибель пчёл, необходимо создать общественный резонанс.
Достаточным средством самозащиты пчеловодов будет опубликование фактов массовой гибели пчёл в средствах массой информации и в сети интернет, в частности и на нашем сайте. В данном случае проблемы пчеловодов уже будут услышаны. Отпадает необходимость в поисках правды обивать пороги местных чиновников. Всё равно у наших чинуш результат почти нулевой.
Ну, а в случае повторной массовой гибели пчёл в нашем районе, Гусевским сельхозпроизводителям будет практически невозможно продать свой рапс и кукурузу в страны ЕС. Вот это уже будет проблема.
По материалам средств массовой информации подготовил М. Т. Каримов.
Внимание пчеловодам. В случае массовой гибели пчёл летом 2018 года просим позвонить по телефону: +79211088571.
Пчеловоды нашего района попали под защиту ЕС
28 апреля 2018, 11:42
пчёлы
241 просмотр | 2 комментария | Автор: Мирхат КаримовМатериалы в разделе «Новости пользователей» содержат мнение исключительно авторов публикаций и могут не совпадать с позицией Gusev-online.ru.
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