Сеть магазинов «Интер Дизайн»
/ / / Пчеловоды нашего района попали под защиту ЕС
Информационный сайт города Гусева

Пчеловоды нашего района попали под защиту ЕС

28 апреля 2018, 11:42
Пчеловоды нашего района попали под защиту ЕС
На нашем сайте были постоянные публикации о случаях массовой гибели пчел в Гусевском районе.

Помочь пчеловодам пытались многие. Председателем КРО МЭОО «Зеленый Фронт» Олегом Ивановым в 2013 году было инициировано в Гусеве совещание с участием агропредприятий и пчеловодов. Тогда же были достигнуты договоренности о своевременном оповещении в связи с мероприятиями по обработке посевов. Договоренности продержались ровно три года. В 2016 году массовая гибель пчёл в Гусевском районе продолжилась. Экологии района нанесён колоссальный вред.

Обращения пчеловодов к властям, в суды и правоохранительные органы никаких результатов не дали.

Но пчеловодов нашего района от убытков и разорения, а пчёл от гибели всё-таки защитили. Но как не печально не наши власти и правоохранительные органы, а власти иностранного государства.

27 апреля 2018 года правительства стран Евросоюза решили проголосовать за расширение запрета на пестициды, которые приводят к гибели пчел, а предупредительными мерами будет отказ от закупки сельхозпродукции из тех регионов, где была зафиксирована массовая гибель пчёл.

ЕС предлагается разрешить распылять химикаты только на сельхозкультуры, не привлекательные для пчел, а также запретить продажу и использование семян, полученных с использованием этих химических веществ.

Фермерам предлагается запретить распылять их на полях подсолнечника, масличного рапса, хлопка , маиса и кукурузы. Еврокомиссия хочет ввести ограничения на использование пестицидов к июлю текущего года.

Однако уже в последние дни большинство магазинов убрали из продажи продукцию, которая может быть связаны с сокращением популяции пчел.

Как быть нашим пчеловодам? Действия довольно простые. В случае массовой гибели пчёл после 1 июля текущего года т. е. после ввода полного запрета на использование химикатов вызывающих массовую гибель пчёл, необходимо создать общественный резонанс.

Достаточным средством самозащиты пчеловодов будет опубликование фактов массовой гибели пчёл в средствах массой информации и в сети интернет, в частности и на нашем сайте. В данном случае проблемы пчеловодов уже будут услышаны. Отпадает необходимость в поисках правды обивать пороги местных чиновников. Всё равно у наших чинуш результат почти нулевой.

Ну, а в случае повторной массовой гибели пчёл в нашем районе, Гусевским сельхозпроизводителям будет практически невозможно продать свой рапс и кукурузу в страны ЕС. Вот это уже будет проблема.

По материалам средств массовой информации подготовил М. Т. Каримов.

Внимание пчеловодам. В случае массовой гибели пчёл летом 2018 года просим позвонить по телефону: +79211088571.
пчёлы
241 просмотр   |   2 комментария   |   Автор: Мирхат Каримов
Материалы в разделе «Новости пользователей» содержат мнение исключительно авторов публикаций и могут не совпадать с позицией Gusev-online.ru.
2
Другие новости по теме
Гусевская полиция отказала в возбуждении уголовного дела по факту массовой гибели пчел
Гусевская полиция отказала в возбуждении уголовного дела по факту массовой гибели пчел
«Зеленый Фронт»: пчеловодам посоветовали взять веревку и повесится
«Зеленый Фронт»: пчеловодам посоветовали взять веревку и повесится
Гусевские пчеловоды винят предприятие агрохолдинга в гибели пчел
Гусевские пчеловоды винят предприятие агрохолдинга в гибели пчел
Фестиваль «Гумбинненское сражение. Август 1914 года»
Фестиваль «Гумбинненское сражение. Август 1914 года»
Жужжу
# 1Жужжу
По данным бездуховной загнивающей гейропы «запрет может пагубно сказаться на урожае сельскохозяйственных культур. Прекращение использования неоникотиноидов может привести к снижению урожайности в Евросоюзе с оценками в пределах от 10 до 49%.»
Вот жеж твари, никакой заботы о сельхозкапиталистах, все только об здоровье народа и экологии думают. Толи дело у нас. Мы чтим своих капиталоглистов. А народишко нам так. Намедни потомок графа Толстого дал весьма экологичный совет: лечить народ отваром коры дубы и настойкой боярышника.
Сегодня, 11:51   ЦитироватьОтветить1
Пупкин
# 2Пупкин
Да здравствует партия "Единая Россия"!
Сегодня, 13:02   ЦитироватьОтветить0

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарная клиника Хатико