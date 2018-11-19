/ / / Александр Китаев в аутсайдерах рейтинга глав муниципалитетов

Признаюсь, меня это крайне удивило, так как развитие последних 20 лет показывало, что наш район всегда развивался лучше, чем соседние муниципалитеты . Озерск, например, всегда был слабее в развитии. Тем более, что обвинять в данном провале Гусева господина Китаева трудно, более того невозможно, он и главой то стал всего ничего — со среды 17 октября сего года.
И я решил разобраться с данной ситуацией, ведь в основе исследования — оценка работы чиновников по следующим критериям: «опыт и квалификация», «качество политического управления», «уровень социально-экономического развития территории», «взаимоотношения с областными властями, собственной командой и населением», «медийность».
Особенно меня возмутило то, что составители рейтинга поставили Гусевский муниципалитет по развитию ниже середины общего списка.
Где правда, решил получить ответ у статистики. Итак, что говорит статистика о Гусевском городском округе.
Население
В 2017 году превышение смертности над рождаемости составило 101 человек, в 2016 был показатель в два раза ниже. Число родившихся также падает четвертый год подряд 2014 — 463, 2015 — 394, 2016 — 384, 2017 -365. И только миграционный прирост перекрыл убыль населения. Однако, у соседних Черняховска , Озерска и Нестерова обстановка еще хуже. За последние три года если Гусевцев стало на 100 человек больше (в основном из-за приезда семей военнослужащих), то Озерск сократился на 400, Нестеров на 320, а Черняховск более чем на тысячу человек. Гусев единственный из восточных муниципалитетов, где растет население.
Производство
Инвестиции в основной капитал Гусев — 8,25 млрд руб, Соседние муниципалитеты и близко не стояли — только Советск больше 9,2 млрд рублей, а с учетом размеров — Гусев отстает только от западных муниципалитетов — Зеленоградска, Светлогорска и Гурьевска. Стоимость основных фондов муниципалитета в Гусеве больше чем в Советске и Черняховске, я уже не говорю про Озерск и Нестеров. По численности безработных и другим показателям Гусев тоже в числе лидеров.
Строительство Жилья — Гусев — снова лидер среди востока области, в 2017 году жилья в Гусеве построено больше чем в Черняховске или Советске.
Культура и медицина — я особенно не вчитывался, однако, даже по количеству и качеству образования, в учебных заведениях города, мы не отстаем. А по количеству культурных событий, значительно опережаем соседей, иначе бы не приезжало к нам в город на их празднование пол области.
Соглашусь, что по категориям «опыт» и «медийность» — то есть кто чаще упоминается в прессе, наш глава отстает, в силу малого срока нахождения у власти. Единственное мог бы обратить внимание на то, что, если у Николая Цуканова был первый помощник — Евгений Михайлов, а у Михайлова — Александр Китаев, то у нынешнего главы, первого помощника пока нет, так это дело поправимое.
«Взаимоотношение с собственной командой, областными властями и населением» — согласен что здесь провал в работе, команда пока не собственная, а оставленная в наследство от предыдущего «хозяина», с областными властями контакта такого, как например у Черняховского главы, нет. А с населением чего общаться, все равно не население избирает главу, а рекомендует вышестоящее начальство. Гусевцы последний раз избирали главу района аж в далеком мае 2005 года. Таким образом с населением можно и не учится общаться, этот навык ушел в прошлое вместе с Николаем Цукановым, который хотел и мог общаться с жителями города и района напрямую, без интернета и приглаженной прессы. И только за это можно поставить памятник. Приятно вспомнить.
«Кто виноват?»
Посмотрев еще раз рейтинг обратил внимание на закономерность — в лидерах в основном главы западных муниципалитетов, и в аутсайдерах восточные. И вина тут, я думаю, всего правительства области во главе с Губернатором, так все финансовые потоки, все внимание прессы сосредоточено на развитии Западных, курортных городов и самого областного центра. А восток области остался на задворках внутриобластной муниципальной политики. Я уже не говорю о размерах заработной платы и рабочих местах. Реальная заработная плата падает на всем востоке области. А наш город просто в области не любят за постоянное стремление к лидерству и не знаю почему еще, так как статистика показывает, что Гусев — один из лучших.
Р.S.: По всей области падает количество работающих в малом бизнесе. Но это уже проблема не только руководства области.
Ответить на вопрос «Что делать?» предстоит опять не мне, хотя бы я сказал…