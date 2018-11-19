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Информационный сайт города Гусева

Александр Китаев в аутсайдерах рейтинга глав муниципалитетов

19 ноября 2018, 13:23
Александр Китаев в аутсайдерах рейтинга глав муниципалитетов
Прочитал недавно на Калининградском сайте Руград аналитический обзор «Рейтинг глав администраций муниципалитетов региона и удивился столь низкому месту в нем Гусевского главы Александра Китаева. 16 место он разделил с Натальей Макрецкой из Озерска, став одним из аутсайдеров.

Признаюсь, меня это крайне удивило, так как развитие последних 20 лет показывало, что наш район всегда развивался лучше, чем соседние муниципалитеты . Озерск, например, всегда был слабее в развитии. Тем более, что обвинять в данном провале Гусева господина Китаева трудно, более того невозможно, он и главой то стал всего ничего — со среды 17 октября сего года.

И я решил разобраться с данной ситуацией, ведь в основе исследования — оценка работы чиновников по следующим критериям: «опыт и квалификация», «качество политического управления», «уровень социально-экономического развития территории», «взаимоотношения с областными властями, собственной командой и населением», «медийность».

Особенно меня возмутило то, что составители рейтинга поставили Гусевский муниципалитет по развитию ниже середины общего списка.

Где правда, решил получить ответ у статистики. Итак, что говорит статистика о Гусевском городском округе.

Население

В 2017 году превышение смертности над рождаемости составило 101 человек, в 2016 был показатель в два раза ниже. Число родившихся также падает четвертый год подряд 2014 — 463, 2015 — 394, 2016 — 384, 2017 -365. И только миграционный прирост перекрыл убыль населения. Однако, у соседних Черняховска , Озерска и Нестерова обстановка еще хуже. За последние три года если Гусевцев стало на 100 человек больше (в основном из-за приезда семей военнослужащих), то Озерск сократился на 400, Нестеров на 320, а Черняховск более чем на тысячу человек. Гусев единственный из восточных муниципалитетов, где растет население.

Производство

Инвестиции в основной капитал Гусев — 8,25 млрд руб, Соседние муниципалитеты и близко не стояли — только Советск больше 9,2 млрд рублей, а с учетом размеров — Гусев отстает только от западных муниципалитетов — Зеленоградска, Светлогорска и Гурьевска. Стоимость основных фондов муниципалитета в Гусеве больше чем в Советске и Черняховске, я уже не говорю про Озерск и Нестеров. По численности безработных и другим показателям Гусев тоже в числе лидеров.

Строительство Жилья — Гусев — снова лидер среди востока области, в 2017 году жилья в Гусеве построено больше чем в Черняховске или Советске.

Культура и медицина — я особенно не вчитывался, однако, даже по количеству и качеству образования, в учебных заведениях города, мы не отстаем. А по количеству культурных событий, значительно опережаем соседей, иначе бы не приезжало к нам в город на их празднование пол области.

Соглашусь, что по категориям «опыт» и «медийность» — то есть кто чаще упоминается в прессе, наш глава отстает, в силу малого срока нахождения у власти. Единственное мог бы обратить внимание на то, что, если у Николая Цуканова был первый помощник — Евгений Михайлов, а у Михайлова — Александр Китаев, то у нынешнего главы, первого помощника пока нет, так это дело поправимое.

«Взаимоотношение с собственной командой, областными властями и населением» — согласен что здесь провал в работе, команда пока не собственная, а оставленная в наследство от предыдущего «хозяина», с областными властями контакта такого, как например у Черняховского главы, нет. А с населением чего общаться, все равно не население избирает главу, а рекомендует вышестоящее начальство. Гусевцы последний раз избирали главу района аж в далеком мае 2005 года. Таким образом с населением можно и не учится общаться, этот навык ушел в прошлое вместе с Николаем Цукановым, который хотел и мог общаться с жителями города и района напрямую, без интернета и приглаженной прессы. И только за это можно поставить памятник. Приятно вспомнить.

«Кто виноват?»

Посмотрев еще раз рейтинг обратил внимание на закономерность — в лидерах в основном главы западных муниципалитетов, и в аутсайдерах восточные. И вина тут, я думаю, всего правительства области во главе с Губернатором, так все финансовые потоки, все внимание прессы сосредоточено на развитии Западных, курортных городов и самого областного центра. А восток области остался на задворках внутриобластной муниципальной политики. Я уже не говорю о размерах заработной платы и рабочих местах. Реальная заработная плата падает на всем востоке области. А наш город просто в области не любят за постоянное стремление к лидерству и не знаю почему еще, так как статистика показывает, что Гусев — один из лучших.

Р.S.: По всей области падает количество работающих в малом бизнесе. Но это уже проблема не только руководства области.

Ответить на вопрос «Что делать?» предстоит опять не мне, хотя бы я сказал…
Александр Китаев
545 просмотров   |   7 комментариев   |   Автор: Юрий Лактионов
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Жители города
# 1Жители города
Браво!
Сегодня, 13:31   ЦитироватьОтветить1
Гость Андрей
# 2Гость Андрей
У Китаева Нефёдов с Томиной
Сегодня, 14:23   ЦитироватьОтветить1
житель
# 3житель
Санычу достался округ, который совсем не тот, что был при Цуканове. И вот ведь коллизия судьбы. Во многом благодаря тому, что при Цуканове Гусев цвёл, теперь мы всё сильнее скатываемся вниз. Нас с ненавистью обгоняет по благоустройству соседний Черняховск, даже Озёрск, этот маленький забытый богом городок и то сейчас наконец начал расцветать. Ведь не секрет, что во времена правления Николая Николаевича все эти города получали финансирование по остаточному принципу. Всё лучшее шло в Гусев. В общем, нахватал наш город враго в области благодаря Цуканову, вот теперь и расхлёбываем.
Сегодня, 14:36   ЦитироватьОтветить2
Гость Кило Ирисок
# 4Гость Кило Ирисок
Цитата: житель
Санычу достался округ, который совсем не тот, что был при Цуканове. И вот ведь коллизия судьбы. Во многом благодаря тому, что при Цуканове Гусев цвёл, теперь мы всё сильнее скатываемся вниз. Нас с ненавистью обгоняет по благоустройству соседний Черняховск, даже Озёрск, этот маленький забытый богом городок и то сейчас наконец начал расцветать. Ведь не секрет, что во времена правления Николая Николаевича все эти города получали финансирование по остаточному принципу. Всё лучшее шло в Гусев. В общем, нахватал наш город враго в области благодаря Цуканову, вот теперь и расхлёбываем.


а как надо было?
Сегодня, 14:45   ЦитироватьОтветить0
Кадр
# 5Кадр
Да не смешите вы)
По благоустройству Гусев не обгоняют ни Черняховск, ни тем более Озерск. За предыдущие годы столько сделано, что вряд ли догонят. Но ведь сейчас можно же что-то предпринимать, чтобы хуже не было. Просто под ноги смотреть, что фонари не горят местами, плитка на Московской проваливается под землю на тротуаре рядом со строящимся домом, какие-то уродливые банеры на красивом здании в центре города имею ввиду в Амателе растянули на улице вывеску про пиво, мало того что она является рекламой, а реклама пива запрещена, так она уродует здание. Шел в воскресенье по Московской в первой половине дня, срач по всей улице, бумаги, пакеты, очистки и проч.
Саныч пора уже всех начинать дрюкать как следует, без пинков постоянных работать никто не будет. Ну или второй вариант - просто скатиться на один уровень с Трифоновым.
Сегодня, 15:00   ЦитироватьОтветить6
Гусевец
# 6Гусевец
Соглашусь, что помощников к сожалению нет, но если только Томина, а кто такой Пашка, ему надо учится многому лет так десять.
Сегодня, 16:50   ЦитироватьОтветить2
Житель2
# 7Житель2
Цитата: Гусевец
.. а кто такой Пашка, ему надо учится многому лет так десять.

Ему надо для начала приземлиться на землю и научиться слушать и слышать людей, а не пальцы растопыривать и сопли пузырями пускать.
Сегодня, 18:24   ЦитироватьОтветить0

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