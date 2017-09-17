Ушел из жизни участник Великой Отечественной войны Запевалов Сергей Матвеевич

17 сентябрь 2017, 14:54

В ночь с 16 на 17 сентября 2017 года ушел из жизни почетный ветеран нашего города, участник Великой Отечественной войны, ветеран труда, активный пропагандист военно-патриотического воспитания молодежи и учащихся Запевалов Сергей Матвеевич.



Он родился 22 декабря 1921 года в городе Вичуга Ивановской области. Ещё 17-летним юношей в сентябре 1939 года добровольно вступил в ряды Рабоче-Крестьянской Красной армии.



В мае 1941 года, после окончания Горьковского училища зенитной артиллерии, получил специальность командира огневого взвода, Великую отечественную войну Сергей Матвеевич прошел всю, до единого дня. Боевой путь Запевалова С.М. начался с самых тяжких дней отступления 1941 года, затем – оборона Сталинграда, освобождение Миллерово, Харькова, Киева, Ужгорода, Кракова, Освенцима, Праги, взятие Берлина. Закончил войну в должности начальника штаба зенитного дивизиона. Имеет боевые награды: ордена Отечественной войны, Красной Звезды, медали “За боевые заслуги”, “За отвагу”, “За оборону Сталинграда” и другие.



После войны поступил в Академию ВС СССР. Службу Родине Запевалов Сергей Матвеевич закончил в звании полковника.



Беззаветную любовь к Родине и верность Отечеству Сергей Матвеевич передал молодежи города, считая, что военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения – сейчас самое необходимое и наиважнейшее.



Всей своей жизнью Сергей Матвеевич проявлял пример добропорядочного и отзывчивого человека. Хорошего семьянина и отца, ласкового и нежного деда и прадеда.



Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.



Прощание с Запеваловым Сергеем Матвеевичем состоятся во вторник 19 сентября 2017 года в 13.00. по адресу г. Гусев, ул. Артиллерийская 6.

384 просмотра | 1 комментарий | Автор: Запевалов Михаил просмотра |комментарий | Автор: