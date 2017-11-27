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Житель Гусевского района похитил у инвалида деньги с банковской карты

27 ноябрь 2017, 17:43
Житель Гусевского района похитил у инвалида деньги с банковской карты
Уголовное дело по признакам статьи 158 УК РФ «Кража» возбуждено в отношении 32-летнего жителя Гусевского района. Мужчина подозревается в хищении денег с банковского счета 28-летнего инвалида.

Участковые уполномоченные МО МВД России «Гусевский» установили, что подозреваемый знаком с потерпевшим. По предварительным данным, преступление злоумышленник совершил, когда сопровождал приятеля в магазин за покупками. 32-летний мужчина-инвалид на время оставил другу пакет, в котором лежала банковская карта, чем и воспользовался подозреваемый, сняв со счета 14 тысяч рублей.

Пропажу денежных средств потерпевший обнаружил спустя месяц. Подозреваемый сознался в содеянном, пояснив, что потратил похищенное на собственные нужды.
Теги: кража
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