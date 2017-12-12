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Лже-газовщик из областного центра обманул жителя Гусевского района

12 декабрь 2017, 12:36
Лже-газовщик из областного центра обманул жителя Гусевского района
Сотрудники калининградской полиции выявили новые факты противоправной деятельности со стороны 25-летнего жителя областного центра, задержанного в ноябре по подозрению в серии мошенничеств, совершенных под предлогом установки газового оборудования.

Установлено, что от действий злоумышленника пострадали 35-летняя жительница Гурьевского района и 78-летний мужчина, проживающий в одном из поселков под городом Гусевым. Женщина заплатила лже-газовщику в качестве предоплаты за газификацию коттеджа 125 000 рублей. У пенсионера подозреваемый обманным путем похитил 27 тысяч рублей.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела. Действия подозреваемого квалифицированы по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Гражданам, пострадавшим от противоправных действий злоумышленника при схожих обстоятельствах, просьба незамедлительно обращаться в дежурную часть ближайшего отдела полиции.
Теги: мошеничество
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