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Под Гусевом пассажирский автобус съехал в кювет, есть пострадавшие

27 январь 2018, 14:18
Под Гусевом пассажирский автобус съехал в кювет, есть пострадавшие
Сегодня в 8.30 в Гусевском районе в районе пересечения автодорог А-229 и «Поддубное-Фурманово-Гусев» произошел съезд пассажирского автобуса в кювет. В салоне в это время находились 3 пассажира и водитель. Двое из них находятся в Гусевской ЦРБ, один пострадавший направлен в больницу Калининграда и один отказался от госпитализации.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа МО МВД России «Гусевский». По предварительной версии, 53-летний водитель на закруглении дороги не справился с управлением в условиях тумана и допустил съезд автобуса в поле.

Пресс-секретарь городской администрации уточнил на своей странице в Facebook, что, по словам сотрудников ГИБДД, водитель из-за погодных условий пропустил поворот, в результате автобус выехал в поле.

Также на место аварии выезжали первый заместитель главы администрации Александр Китаев, заместитель главы администрации Людмила Томина, сотрудник отдела ГО и ЧС Шота Ергемлидзе и начальник управления социальной защиты Тамара Ремонтова.

Глава администрации Евгений Михаилов создал оперативный штаб помощи пострадавшим. Телефон оперативного дежурного: 8(40143) 3-43-74.

Полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Теги: авария ДТП
1 223 просмотра   |   19 комментариев
Новость отредактирована Вчера, 20:39
Причина: Добавлено видео
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Мать сына
# 1Мать сына
Почему Михайлов сам не выехал на место проишествия? Приказ создать штаб помощи- само собой.
Видимо его полномочия только праздники посещать.
Вчера, 16:12   ЦитироватьОтветить4
Гость гость
# 2Гость гость
а чего так жидко с коментариями то чего никто ни кого невспоминает где призивы
Вчера, 16:22   ЦитироватьОтветить0
Гость Гость
# 3Гость Гость
Михайлов не приезжал и на ту аварию где люди погибли. То на Кипре то в Калининграде.
Вчера, 16:32   ЦитироватьОтветить3
пассажир
# 4пассажир
Это ж как надо было ворон считать, чтоб так в поле уехать! Вот и пользуйтесь услугами лицензированных горе-перевозчиков... То в поворот не вписываются, то землю пашут автобусами и без плуга.
Вчера, 17:08   ЦитироватьОтветить0
Гость Андрей
# 5Гость Андрей
Гость гость,
А вам так хочется мусолить в очередной раз тему транспортной доступности?
Вчера, 17:09   ЦитироватьОтветить0
в курсе
# 6в курсе
Михайлову теперь не на чем ездить. В администрации за январь месяц две машинки разбили, приобретенные за бюджетные денежки.
Вчера, 17:12   ЦитироватьОтветить3
Егорычева
# 7Егорычева
Цитата: в курсе
Михайлову теперь не на чем ездить. В администрации за январь месяц две машинки разбили, приобретенные за бюджетные денежки.

юра опять ты?
Вчера, 17:56   ЦитироватьОтветить0
Кристина Салина
# 8Кристина Салина
Странно,что не сказали что у двух человек проблемы с позвоночником (в том числе и у водителя),и в автобусе было 5 человек,помимо водителя ..
Вчера, 18:12   ЦитироватьОтветить0
Гость Сергей
# 9Гость Сергей
а где тормазной путь через всю дорогу ни на одной фотографии нет тормазного пути. или что опять гаи утаивает что то.
Вчера, 19:58   ЦитироватьОтветить0
Гость Сергей
# 10Гость Сергей
получается или водителю плохо стало что не подтверждается нигде или его просто не было за рулём
Вчера, 20:00   ЦитироватьОтветить0
Гость Сергей
# 11Гость Сергей
смотря на фото ещё перед выездом на федеральную дорогу уже грязь. получается водитель из-за скорости уже цепляет кувет на закруглении и вылетает из-за руля так как небыл пристёгнут. автобус едит на включенной передаче дальше и пересикает трассу далее в поле.
Вчера, 20:25   ЦитироватьОтветить0
Ага
# 12Ага
Гость Сергей,
Точно! ЕхИл не пристегнутый, поэтому пересИкал трассу и далее поле.
Вчера, 21:32   ЦитироватьОтветить0
Гость Гость
# 13Гость Гость
Ну все рейды ГАИ в автоколонну гарантированы правда толку от них ......
как ездили эти ведра по трассе так будут продолжать
Вчера, 21:46   ЦитироватьОтветить0
Гость ромыч
# 14Гость ромыч
ездить надо нормально тем более туман несся походу гад а ведь из за такого водителя пострадали люди прибить его мало несутся как попало автобусы грязные холодные что то частенько у них аварии порабы меры принять
Вчера, 21:55   ЦитироватьОтветить0
Гость Сергей
# 15Гость Сергей
а для чего врут всё время. этот рейс не ходит и ни когда не ходил до Чернышевского.
вот объясните для чего мелочь но соврать надо
Вчера, 22:26   ЦитироватьОтветить0
Ага10
# 16Ага10
Гость Сергей,
А что, не судьба расписание глянуть http://avtovokzal39.ru/asgusev.html
Вчера, 22:45   ЦитироватьОтветить0
Гость Сергей
# 17Гость Сергей
читай внимательно про что пишу
Вчера, 22:50   ЦитироватьОтветить0
Гость Сергей
# 18Гость Сергей
при дтп с маршруткой под гвардейскам акцент был на лицензию. и на чтож интересно сдесь акцент. наверно опять лицензия виновата ..
Вчера, 23:02   ЦитироватьОтветить1
Гость.
# 19Гость.
Гость Сергей,
Да не переживайте вы так. Не вернут ваши нелегалки. Зря только здоровье переводите.
Как в известном фильме: Вчера нелегалов душили-душили, душили-душили, душили-душили...
Сегодня, 00:50   ЦитироватьОтветить0

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