Под Гусевом пассажирский автобус съехал в кювет, есть пострадавшие
27 январь 2018, 14:18
Сегодня в 8.30 в Гусевском районе в районе пересечения автодорог А-229 и «Поддубное-Фурманово-Гусев» произошел съезд пассажирского автобуса в кювет. В салоне в это время находились 3 пассажира и водитель. Двое из них находятся в Гусевской ЦРБ, один пострадавший направлен в больницу Калининграда и один отказался от госпитализации.авария ДТП
На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа МО МВД России «Гусевский». По предварительной версии, 53-летний водитель на закруглении дороги не справился с управлением в условиях тумана и допустил съезд автобуса в поле.
Пресс-секретарь городской администрации уточнил на своей странице в Facebook, что, по словам сотрудников ГИБДД, водитель из-за погодных условий пропустил поворот, в результате автобус выехал в поле.
Также на место аварии выезжали первый заместитель главы администрации Александр Китаев, заместитель главы администрации Людмила Томина, сотрудник отдела ГО и ЧС Шота Ергемлидзе и начальник управления социальной защиты Тамара Ремонтова.
Глава администрации Евгений Михаилов создал оперативный штаб помощи пострадавшим. Телефон оперативного дежурного: 8(40143) 3-43-74.
Полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа МО МВД России «Гусевский». По предварительной версии, 53-летний водитель на закруглении дороги не справился с управлением в условиях тумана и допустил съезд автобуса в поле.
Пресс-секретарь городской администрации уточнил на своей странице в Facebook, что, по словам сотрудников ГИБДД, водитель из-за погодных условий пропустил поворот, в результате автобус выехал в поле.
Также на место аварии выезжали первый заместитель главы администрации Александр Китаев, заместитель главы администрации Людмила Томина, сотрудник отдела ГО и ЧС Шота Ергемлидзе и начальник управления социальной защиты Тамара Ремонтова.
Глава администрации Евгений Михаилов создал оперативный штаб помощи пострадавшим. Телефон оперативного дежурного: 8(40143) 3-43-74.
Полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
1 223 просмотра | 19 комментариевНовость отредактирована Вчера, 20:39
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