Четыре пассажира перевернувшегося под Гусевом автобуса обратились в больницу

«Дорога очень скользкая. Покрытие такое, что дорога в дождь превращается в сплошной каток. Автобус стало заносить, он тормознул, автобус лёг набок. Слава богу, людей было мало. Пострадавших нет. Автобус сейчас заберём, подделаем и поедем, ничего страшного нет», — рассказала Филатова.

Четыре пассажира автобуса, который под Гусевом вылетел в кювет и перевернулся, обратились в больницу с ушибами. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.Директор компании-перевозчика Татьяна Филатова сообщила «Клопс» , что авария произошла из-за скользкой дороги.Директор компании уточнила, что речь идёт о направлении Гусев — Озёрск и добавила, что «там надо что-то думать». По словам Филатовой, в дождливую погоду «ехать невозможно». Напомним , что авария произошла утром в понедельник, 13 января, в районе посёлка Маяковское