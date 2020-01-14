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Четыре пассажира перевернувшегося под Гусевом автобуса обратились в больницу

14 января 2020, 14:14
Четыре пассажира перевернувшегося под Гусевом автобуса обратились в больницу
Четыре пассажира автобуса, который под Гусевом вылетел в кювет и перевернулся, обратились в больницу с ушибами. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

Директор компании-перевозчика Татьяна Филатова сообщила «Клопс», что авария произошла из-за скользкой дороги.

«Дорога очень скользкая. Покрытие такое, что дорога в дождь превращается в сплошной каток. Автобус стало заносить, он тормознул, автобус лёг набок. Слава богу, людей было мало. Пострадавших нет. Автобус сейчас заберём, подделаем и поедем, ничего страшного нет», — рассказала Филатова.

Директор компании уточнила, что речь идёт о направлении Гусев — Озёрск и добавила, что «там надо что-то думать». По словам Филатовой, в дождливую погоду «ехать невозможно».

Напомним, что авария произошла утром в понедельник, 13 января, в районе посёлка Маяковское.
авария
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м
# 1макс
нехрен носиться 
Сегодня, 17:39   ЦитироватьОтветить
10
О
# 2Остервенелая выхухоль
Надо что-то думать?Наверное билеты еще подороже сделать?!
Сегодня, 17:44   ЦитироватьОтветить
10
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