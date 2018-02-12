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Гусевские полицейские раскрыли кражу мультимедийного проектора у местной жительницы

12 февраль 2018, 12:39
Гусевские полицейские раскрыли кражу мультимедийного проектора у местной жительницы
В межмуниципальный отдел МВД России «Гусевский» обратилась за помощью 52-летняя жительница райцентра. Горожанка рассказала, что из кладового помещения, расположенного в ее доме по улице Железнодорожной, пропали стул, портативный проектор и два DVD-плеера.

Оперативники уголовного розыска, опросив возможных свидетелей и очевидцев произошедшего, а также отработав близлежащий круг общения потерпевшей, установили личность предполагаемого похитителя. Им оказался ранее судимый 30-летний сосед заявительницы. Выяснилось, что злоумышленник проник в хозяйственное помещение, подобрав ключ от замка входной двери.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Мужчина сознался в содеянном. Часть похищенного изъята и возвращена владелице.
Теги: кража полиция
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