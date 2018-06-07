За кражу DVD-плееров и стереосистемы житель Гусева получил два года колонии

7 июня 2018, 11:55

Летом 2017 года в ночное время обвиняемый тайно похитил из кладовой, расположенной на третьем этаже квартиры в одном из домов по ул. Железнодорожной в городе Гусеве два DVD-плеера совместно со стереосистемой и стул черного цвета, а всего имущества на общую сумму 2 700 рублей.



В судебном заседании подсудимый частично признал вину и пояснил, что признает факт кражи имущества, считает, что незаконного проникновения в помещение не было, поскольку помещение, из которого совершена кража, является общим, и он имеет право им пользоваться.



Исследовав материалы дела, суд признал вину подсудимого полностью доказанной и квалифицировал его действия по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ как кража, т. е. тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в иное хранилище.



При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни семьи подсудимого.



К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого, суд отнес явку с повинной, частичное признание вины, частичное возмещение ущерба.



Обстоятельством, отягчающим наказание, суд учел наличие рецидива, ранее мужчина судим за хищения.



Приговором Гусевского городского суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ. На основании ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Кроме того, судом постановлено взыскать с подсудимого материальный ущерб в пользу потерпевшей.

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