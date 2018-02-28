27 февраля в 23.10 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Лесной в поселке Майское Гусевского городского округа. В одноэтажном жилом финском доме размером 10 на 12 метров в комнате горела стена. Образовался прогар между комнатой и кухней.
Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-13 и ПСЧ-24 в составе 9 человек и 3 единиц техники.
Пострадавших нет.
В поселке Майское произошёл пожар в одноэтажном жилом доме
28 февраля 2018, 11:55
пожар Майское
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