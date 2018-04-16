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В Гусеве мужчина сдал на металлолом велосипед своего знакомого

16 апреля 2018, 15:39
В Гусеве мужчина сдал на металлолом велосипед своего знакомого
Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» задержали подозреваемого в присвоении чужого имущества. Им оказался ранее судимый 56-летний не работающий местный житель.

Установлено, что мужчина похитил вверенный ему 54-летним знакомым велосипед отечественного производства и продал его на пункт приема металлолома. Ущерб составил 3 тысячи рублей.

Полицейские в ходе оперативных мероприятий обнаружили транспортное средство, изъяли его и вернули владельцу.

Действия злоумышленника квалифицированы по части 1 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
кража
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Дима Рудков
# 1Дима Рудков
Вы вкуpcе чтo тeпepь что бы привeсти тeлo в пoрядок и подкачаться нe oбязатeльно хoдить в тpeнажopку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoтoрый нaкaчал тeлo дoмa с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;)Вoт cами пoчитайтe --- http://tok.pw/blogs
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