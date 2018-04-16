В Гусеве мужчина сдал на металлолом велосипед своего знакомого

16 апреля 2018, 15:39

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» задержали подозреваемого в присвоении чужого имущества. Им оказался ранее судимый 56-летний не работающий местный житель.



Установлено, что мужчина похитил вверенный ему 54-летним знакомым велосипед отечественного производства и продал его на пункт приема металлолома. Ущерб составил 3 тысячи рублей.



Полицейские в ходе оперативных мероприятий обнаружили транспортное средство, изъяли его и вернули владельцу.



Действия злоумышленника квалифицированы по части 1 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

189 просмотров | 1 комментарий