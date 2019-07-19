В Гусеве полицейские привлекли к ответственности горожанина, угнавшего велосипед у знакомого

19 июля 2019, 14:18

Оперуполномоченные уголовного розыска МО МВД России «Гусевский» задержали 28-летнего местного жителя, похитившего велосипед у своего знакомого. Двухколёсный транспорт был изъят сотрудниками полиции и возвращен законному владельцу.



По данным полиции подозреваемый увидел своего знакомого на новеньком велосипеде. Мужчина пояснил, что также хочет приобрести двухколесный транспорт и попросил прокатиться. Доверчивый гражданин передал велосипед злоумышленнику, однако тот, завладев средством передвижения, уехал. На крики потерпевшего вернуть ему транспорт мужчина никак не отреагировал.



Следователи полиции возбудили в отношении злоумышленника уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальная санкция по данной статье — 5 лет лишения свободы.

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