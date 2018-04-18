Гусевский суд рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины по факту избиения матери

18 апреля 2018, 17:47

По версии следствия, днем 13 сентября 2017 года в квартире по ул. Почтовой в городе Гусеве мужчина в ходе ссоры нанес своей матери несколько ударов руками в область головы. От полученных телесных повреждений женщина скончалась в больнице спустя непродолжительное время.



Действия обвиняемого следствием квалифицированы по ч. 4 ст. 111 УК РФ как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.



Судебное заседание по данному уголовному делу назначено на 27 апреля 2018 года.

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