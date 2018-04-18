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Гусевский суд рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины по факту избиения матери

18 апреля 2018, 17:47
Гусевский суд рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины по факту избиения матери
По версии следствия, днем 13 сентября 2017 года в квартире по ул. Почтовой в городе Гусеве мужчина в ходе ссоры нанес своей матери несколько ударов руками в область головы. От полученных телесных повреждений женщина скончалась в больнице спустя непродолжительное время.

Действия обвиняемого следствием квалифицированы по ч. 4 ст. 111 УК РФ как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Судебное заседание по данному уголовному делу назначено на 27 апреля 2018 года.
избиение суд
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