Областная прокуратура направила в Гвардейский районный суд уголовное дело по обвинению 35-летнего уроженца города Калининграда в совершении дорожно-транспортного происшествия, происшедшего 23 сентября 2017 на автодороге «Калининград-Черняховск-Нестеров», в результате которого пострадало 10 пассажиров и 7 погибло, в том числе беременная женщина.
В ходе следствия установлено, что данный гражданин, управляя автомобилем марки «Мерседес ML» нарушил Правила дорожного движения, превысил допустимую скорость, не соблюдая боковой интервал, обеспечивающий безопасность дорожного движения, допустил столкновение с маршрутным такси марки «Мерседес Спринтер».
Водителю автомобиля предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ — совершение ДТП, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
В ходе расследования установлено, что он ранее не судим, холост, детей не имеет. Вину в совершении преступления признал полностью.
Расследование данного уголовного дела находилось на особом контроле прокуратуры области и было окончено по истечении полугода после ДТП.
Кроме того, прокуратурой области к обвиняемому предъявлено 10 исков на сумму более 400 тысяч рублей о возмещении им затрат на лечение пострадавших в указанном дорожно-транспортном происшествии.
Против виновника страшной аварии под Гвардейском предъявлено 10 исков о возмещении затрат на лечение
23 апреля 2018, 14:18
прокуратура авария
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