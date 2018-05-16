На скамье подсудимых 35-летний мужчина, предполагаемый виновник ДТП, в результате которого 7 человек погибли и 9 получили ранения. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».
Страшная авария случилась вечером 22 сентября 2017 года. На трассе столкнулись маршрутка и внедорожник. По версии следствия, водитель второго автомобиля не справился с управлением и выехал на встречку. Обвиняемый признал вину. В случае признания водителя джипа виновным, ему грозит лишение свободы сроком до семи лет.
Прошло первое судебное заседание по делу смертельного ДТП под Гвардейском
16 мая 2018, 12:27авария суд
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