35-летний Борис Добровольский, виновный в ДТП с семью погибшими под Гвардейском, попросил заменить оставшийся срок в колонии на исправительные работы. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе Гвардейского суда.
Ходатайство представителя Добровольского рассмотрели во вторник, 13 августа. Постановлением суда в прошении отказано. На данный момент виновник аварии отсидел в СИЗО и колонии год и десять месяцев.
22 сентября 2017 года на трассе Калининград — Талпаки столкнулись маршрутное такси и внедорожник Mercedes. Автобус ехал в сторону Гусева. Водитель внедорожника не справился с управлением и врезался в микроавтобус. Семь человек погибли.
Виновник ДТП с семью погибшими под Гвардейском просил заменить срок в колонии на исправительные работы
15 августа 2019, 17:44
авария
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