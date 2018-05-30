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Лейтенант из Гусева получил условный срок за удар солдата головой

30 мая 2018, 19:43
Лейтенант из Гусева получил условный срок за удар солдата головой
Калининградский гарнизонный военный суд приговорил лейтенанта Василия Максимова к одному году условно за «превышение должностных полномочий» — он ударил солдата головой.

Как пишет «Русский Запад», преступление было совершено 2 февраля 2018 года.

Максимов служит в войсковой части 90151 в Гусеве. Офицер ошивался в казарме, когда заметил, что солдат контрактник во время тревоги скрылся из расположения роты, не спросясь. После появления виновного наказание последовало незамедлительно. Максимов ухватился за одежду солдата и стукнул его изо всей дури лбом в бровь.

Ни в суде, ни на следствии Максимов не признал вины, уйдя в глухой отказ. На вопрос о раскаянии в содеянном ответил отрицательно.

Помимо условного срока суд назначил испытательный срок в один год. Судьба солдата-контрактника неизвестна.
военные дедовщина
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Василий Сахаров
# 1Василий Сахаров
Что за дебил писал эту заметку? Офицер ошивался в казарме, (цитата из заметки) Далее на фото под заметкой погоны старшего офицера Погранвойск. Редактор это, что за намеки?
Вчера, 20:52   ЦитироватьОтветить2
Гость.
# 2Гость.
Все правильно. Солдат есть имущество государства. И оно должно решать, где его и как угробить.
Вчера, 21:09   ЦитироватьОтветить0
Вася Телевизоров
# 3Вася Телевизоров
Такие статьи пишут люди которые не служили в армии , офицер ошивался в казарме ( цитата из статьи ) , не ошивался а находился в казарме ,редактор научитесь писать статьи ,ознакомтесь с уголовным делом ,а потом пишите !.Желтая пресса ,на вас наверное еще жалобы не писали .
Вчера, 22:31   ЦитироватьОтветить0
Гость.
# 4Гость.
Вася Телевизоров,
Ошиваться- находиться, присутствовать и т.д. Не стоит так нервнмчать из обычного слова.
Вчера, 23:10   ЦитироватьОтветить0

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