Калининградский гарнизонный военный суд приговорил лейтенанта Василия Максимова к одному году условно за «превышение должностных полномочий» — он ударил солдата головой.
Как пишет «Русский Запад», преступление было совершено 2 февраля 2018 года.
Максимов служит в войсковой части 90151 в Гусеве. Офицер ошивался в казарме, когда заметил, что солдат контрактник во время тревоги скрылся из расположения роты, не спросясь. После появления виновного наказание последовало незамедлительно. Максимов ухватился за одежду солдата и стукнул его изо всей дури лбом в бровь.
Ни в суде, ни на следствии Максимов не признал вины, уйдя в глухой отказ. На вопрос о раскаянии в содеянном ответил отрицательно.
Помимо условного срока суд назначил испытательный срок в один год. Судьба солдата-контрактника неизвестна.
Лейтенант из Гусева получил условный срок за удар солдата головой
30 мая 2018, 19:43
военные дедовщина
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