Бывший контрактник, ефрейтор запаса Алексей Карпов за отсутствие в войсковой части 90151 в Гусеве оштрафован на 15 тыс. руб. Об этом «Русскому Западу» сообщило Военное следственное управление СК РФ по Балтийскому флоту.
Установлено, что молодой человек решил отдохнуть от службы, и не появлялся в части со 2 по 17 декабря 2016 года. Все это время военнослужащий находился у себя дома в поселке Илюшино Нестеровского района.
17 декабря 2016 года Карпов добровольно явился в войсковую часть 90151 и заявил о себе.
Свою вину он полностью признал и раскаялся в содеянном
Военнослужащий из Гусева оштрафован на 15 тысяч рублей за отсутствие в войсковой части
9 июня 2018, 17:37
военные самоволка
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