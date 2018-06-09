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Военнослужащий из Гусева оштрафован на 15 тысяч рублей за отсутствие в войсковой части

9 июня 2018, 17:37
Военнослужащий из Гусева оштрафован на 15 тысяч рублей за отсутствие в войсковой части
Бывший контрактник, ефрейтор запаса Алексей Карпов за отсутствие в войсковой части 90151 в Гусеве оштрафован на 15 тыс. руб. Об этом «Русскому Западу» сообщило Военное следственное управление СК РФ по Балтийскому флоту.

Установлено, что молодой человек решил отдохнуть от службы, и не появлялся в части со 2 по 17 декабря 2016 года. Все это время военнослужащий находился у себя дома в поселке Илюшино Нестеровского района.

17 декабря 2016 года Карпов добровольно явился в войсковую часть 90151 и заявил о себе.

Свою вину он полностью признал и раскаялся в содеянном
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