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Информационный сайт города Гусева

На улице Московской автомобиль сбил выбежавшего из подъезда ребёнка

13 июля 2018, 12:11
На улице Московской автомобиль сбил выбежавшего из подъезда ребёнка
12 июля около 17.30 в городе Гусеве на улице Московской около дома № 28, водитель легкового автомобиля допустил наезд на ребенка, выбежавшего из подъезда дома на придомовую территорию.

Как сообщили «Радио на Востоке» в местной Госавтоинспекции, в результате ДТП несовершеннолетний был госпитализирован в БСМП города Калининграда, с предварительным диагнозом множественные ссадины конечностей.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.
авария
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mamochka
# 1mamochka
В БСМП Калиниграда из Гусева просто с ссадинами?
Сегодня, 12:48   ЦитироватьОтветить1
Гость.
# 2Гость.
Для некоторых дятлов придомовая территория это одно и тоже, что и автомагистраль.
Сегодня, 13:17   ЦитироватьОтветить4
я
# 3я
Цитата: Гость.
Для некоторых дятлов придомовая территория это одно и тоже, что и автомагистраль.

Особенно для таксистов.
Сегодня, 15:40   ЦитироватьОтветить1

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