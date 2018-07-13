12 июля около 17.30 в городе Гусеве на улице Московской около дома № 28, водитель легкового автомобиля допустил наезд на ребенка, выбежавшего из подъезда дома на придомовую территорию.
Как сообщили «Радио на Востоке» в местной Госавтоинспекции, в результате ДТП несовершеннолетний был госпитализирован в БСМП города Калининграда, с предварительным диагнозом множественные ссадины конечностей.
По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.
На улице Московской автомобиль сбил выбежавшего из подъезда ребёнка
13 июля 2018, 12:11
авария
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