Гусевский суд рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, который откусил часть уха у знакомого

24 июля 2018, 13:59

В ночное время 1 сентября 2017 года возле подъезда одного из домов по ул. Северной в г. Гусеве обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта нанес потерпевшему удар головой по носу. Конфликт продолжился в подъезде, где обвиняемый откусил часть правого уха потерпевшего.



Действия мужчины следствием квалифицированы по ч. 1 ст. 111 УК РФ как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица.



Судебное заседание по данному уголовному делу назначено на 25 июля 2018 года.

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