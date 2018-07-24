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Информационный сайт города Гусева

Гусевский суд рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, который откусил часть уха у знакомого

24 июля 2018, 13:59
Гусевский суд рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, который откусил часть уха у знакомого
В ночное время 1 сентября 2017 года возле подъезда одного из домов по ул. Северной в г. Гусеве обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта нанес потерпевшему удар головой по носу. Конфликт продолжился в подъезде, где обвиняемый откусил часть правого уха потерпевшего.

Действия мужчины следствием квалифицированы по ч. 1 ст. 111 УК РФ как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица.

Судебное заседание по данному уголовному делу назначено на 25 июля 2018 года.
суд
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Д.Д.Л.
# 1Д.Д.Л.
Ну вот и в нашей стране появился свой Майкл Тайсон!
Сегодня, 17:53   ЦитироватьОтветить1
Хирург
# 2Хирург
Границы лица идут до основания ушных раковин. Так что не лицо он обезобразил.
Сегодня, 19:02   ЦитироватьОтветить0
АйБолит
# 3АйБолит
Только ме интересна судьба откушенного уха? flushed
Сегодня, 20:27   ЦитироватьОтветить0

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