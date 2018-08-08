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Информационный сайт города Гусева

Жителю Гусева грозит 10 лет колонии за поножовщину в баре

8 августа 2018, 17:16
Жителю Гусева грозит 10 лет колонии за поножовщину в баре
В МО МВД России «Гусевский» из районной больницы поступило сообщение о госпитализации 23-летнего жителя одного из поселков с множественными резаными ранами груди.

Сотрудниками следственно-оперативной группы было установлено, что ножевые ранения в ходе конфликта потерпевшему нанес 24-летний горожанин. По оперативным данным, оба молодых человека отдыхали в баре на улице Толстого, когда между ними произошла ссора. Тогда подозреваемый выхватил из кармана складной нож и нанес оппоненту несколько ударов.

В отношении 24-летнего парня возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
ножевое ранение
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Живу в центре
# 1Живу в центре
Для "Тополя"-это норм. Там постоянно собираются все отбросы города..
Вчера, 18:03   ЦитироватьОтветить2
Гость Ксения
# 2Гость Ксения
Ну совсем и не всегда отбросы ....но бардак там переодически есть...
Вчера, 20:15   ЦитироватьОтветить0
Гость Гость
# 3Гость Гость
Так надо Славика спросить, кто его крышует и почему менты не реагируют, а закрывают глаза, самое кри- менальное место, а он у нас еще и депутат?
Вчера, 20:56   ЦитироватьОтветить1
Ларсен
# 4Ларсен
Гость Гость,
Известно кто. Подпол на Б фамилия. Раньше в ОБЭПе работал. Только что это меняет?
Вчера, 21:33   ЦитироватьОтветить0
человек
# 5человек
когда этот гадюшник закроют
Вчера, 21:39   ЦитироватьОтветить0

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