Жителю Гусева грозит 10 лет колонии за поножовщину в баре

8 августа 2018, 17:16

В МО МВД России «Гусевский» из районной больницы поступило сообщение о госпитализации 23-летнего жителя одного из поселков с множественными резаными ранами груди.



Сотрудниками следственно-оперативной группы было установлено, что ножевые ранения в ходе конфликта потерпевшему нанес 24-летний горожанин. По оперативным данным, оба молодых человека отдыхали в баре на улице Толстого, когда между ними произошла ссора. Тогда подозреваемый выхватил из кармана складной нож и нанес оппоненту несколько ударов.



В отношении 24-летнего парня возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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