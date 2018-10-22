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Информационный сайт города Гусева

Контрактник из Гусева оштрафован на 25 тыс. руб. за удар рядового по голове

22 октября 2018, 20:55
Контрактник из Гусева оштрафован на 25 тыс. руб. за удар рядового по голове
Военнослужащий по контракту войсковой части 90151 в Гусеве капитан Борис Смирнов оштрафован на 25 тыс. руб. за то, что ударил рядового. Об этом сообщили «Русскому Западу» в Военном следственном управлении СК РФ по Балтийской флоту.

23 марта 2018 года капитан обнаружил пропажу одного из генераторов в палаточном городке на территории Добровольского учебного центра расположенного в Нестеровском районе и отправил на его поиску двух рядовых.

Генераторы молодые люди так и не нашли, из-за чего Смирнов рассвирепел, стал оскорблять военнослужащих, а после ударил одного из них рукой по голове. Всё это происходило в присутствии остального личного состава.

В суде при вынесении приговора учли, что капитан раскаялся в содеянном и загладил моральный вред, причиненный потерпевшему.
военные
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рыжий
# 1рыжий
вот же чмошник уволить этого капиташку надо штраф смешной ему дать так же надо по бошке чтоб запястья не распускал
22 октября 2018 21:48   ЦитироватьОтветить0
мастер
# 2мастер
сам поди этот генератор куда то дел шел бы сам и искал гарилла страшная счастья ему не будет с таким отношением к подчиненным
22 октября 2018 21:52   ЦитироватьОтветить2
Гость Роман
# 3Гость Роман
Нас в армии постоянно командиры били. И скажу им спасибо за это даже.
Вчера, 08:34   ЦитироватьОтветить0
Некрасов
# 4Некрасов
«Люди холопского звания - сущие псы, иногда: чем тяжелей наказание, тем им милей господа»
Вчера, 19:30   ЦитироватьОтветить2
Гость Дмитрий
# 5Гость Дмитрий
Я служил в 90 - х в развед. роте и рад этому что была дедовщина и выходили реально мужиками. А сейчас хлюпики пепси кольные служат. Ударил по головки ну и что , будь мужиком.
Вчера, 21:18   ЦитироватьОтветить0
лапша
# 6лапша
ну давайте всех бить чтоб мужиками были его родители послали не для этого в армию чтоб какой то капиташка пепутювый грабли распускал а служить нормально тем более из за какого то генератора который куда хрен знает кто дел за имуществом должен следить
Вчера, 23:09   ЦитироватьОтветить0
лапша
# 7лапша
Гость Дмитрий а ты думай своей бошкой чего пишешь видно что ты в 90 мужиком вышел что из за какого то старого обогревателя тоже готов убить всех при всех походу тебе при дедовщине в 90е мало дали хотя не видно мозги перевернулись раз ума нет
Вчера, 23:15   ЦитироватьОтветить0

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