Военнослужащий по контракту войсковой части 90151 в Гусеве капитан Борис Смирнов оштрафован на 25 тыс. руб. за то, что ударил рядового. Об этом сообщили «Русскому Западу» в Военном следственном управлении СК РФ по Балтийской флоту.
23 марта 2018 года капитан обнаружил пропажу одного из генераторов в палаточном городке на территории Добровольского учебного центра расположенного в Нестеровском районе и отправил на его поиску двух рядовых.
Генераторы молодые люди так и не нашли, из-за чего Смирнов рассвирепел, стал оскорблять военнослужащих, а после ударил одного из них рукой по голове. Всё это происходило в присутствии остального личного состава.
В суде при вынесении приговора учли, что капитан раскаялся в содеянном и загладил моральный вред, причиненный потерпевшему.
Контрактник из Гусева оштрафован на 25 тыс. руб. за удар рядового по голове
22 октября 2018, 20:55
военные
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