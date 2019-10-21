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Информационный сайт города Гусева

В одном из поселков Гусевского округа обнаружили повешенным 29-летнего мужчину

21 октября 2019, 18:31
В одном из поселков Гусевского округа обнаружили повешенным 29-летнего мужчину
В Калининградской области в воскресенье, 20 октября, нашли двух повешенных мужчин. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.

Около 8:00 в одном из посёлков Гусевского района местные жители обнаружили во дворе на дереве 29-летнего соседа. К моменту приезда бригады скорой пострадавший уже не подавал признаков жизни.

Вечером того же дня погиб 40-летний житель Нестеровского района. Его обнаружил односельчанин.

По факту гибели обоих мужчин региональный СКР проводит доследственную проверку. Выясняются обстоятельства произошедшего.
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