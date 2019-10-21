В Калининградской области в воскресенье, 20 октября, нашли двух повешенных мужчин. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.
Около 8:00 в одном из посёлков Гусевского района местные жители обнаружили во дворе на дереве 29-летнего соседа. К моменту приезда бригады скорой пострадавший уже не подавал признаков жизни.
Вечером того же дня погиб 40-летний житель Нестеровского района. Его обнаружил односельчанин.
По факту гибели обоих мужчин региональный СКР проводит доследственную проверку. Выясняются обстоятельства произошедшего.
В одном из поселков Гусевского округа обнаружили повешенным 29-летнего мужчину
21 октября 2019, 18:31