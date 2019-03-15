Житель Гусева из-за депрессии повредил ножом чужой автомобиль

15 марта 2019, 18:11

В дежурную часть МО МВД России «Гусевский» обратился с заявлением 57-летний местный житель, который рассказал, что неизвестный повредил капот его автомобиля марки «Фольксваген», припаркованный по месту жительства, причинив ущерб на сумму свыше 6 000 рублей.



Участковыми уполномоченными полиции был задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 52-летний местный житель, который пояснил полицейским, что из-за тяжёлой депрессии он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил выместить чувства на чужом транспортном средстве. Взяв нож, мужчина нанес несколько ударов по капоту машины, после чего вернулся домой.



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкция данной статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.

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