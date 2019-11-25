Житель Гусевского района из мести повредил автомобиль обидчика 25 ноября 2019, 11:41

В дежурную часть МО МВД России «Гусевский» обратился 31-летний житель одного из посёлков и рассказал о том, что неизвестный испортил принадлежащий ему автомобиль, припаркованный по месту жительства.



Участковые уполномоченные полиции опросили потерпевшего и выяснили, что незадолго до происшествия между ним и знакомым завязался конфликт. Стражи порядка разыскали 39-летнего мужчину и доставили его в отдел для дальнейшего разбирательства. Подозреваемый пояснил, что ранее оппонент якобы повредил дверь его трактора. Чтобы отомстить обидчику, сельчанин ранним утром взял металлическую трубу и разбил ею все стёкла в машине. Сумма ущерба в настоящее время устанавливается.



По факту умышленного повреждения имущества возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи 167 УК РФ предусматривает до двух лет лишения свободы.