В дежурную часть МО МВД России «Гусевский» обратился 31-летний житель одного из посёлков и рассказал о том, что неизвестный испортил принадлежащий ему автомобиль, припаркованный по месту жительства.
Участковые уполномоченные полиции опросили потерпевшего и выяснили, что незадолго до происшествия между ним и знакомым завязался конфликт. Стражи порядка разыскали 39-летнего мужчину и доставили его в отдел для дальнейшего разбирательства. Подозреваемый пояснил, что ранее оппонент якобы повредил дверь его трактора. Чтобы отомстить обидчику, сельчанин ранним утром взял металлическую трубу и разбил ею все стёкла в машине. Сумма ущерба в настоящее время устанавливается.
По факту умышленного повреждения имущества возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи 167 УК РФ предусматривает до двух лет лишения свободы.
Житель Гусевского района из мести повредил автомобиль обидчика
25 ноября 2019, 11:41