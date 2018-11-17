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Гусевский суд рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины по факту избиения отца

17 ноября 2018, 13:06
Гусевский суд рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины по факту избиения отца
Вечером 5 ноября 2017 года в квартире по ул. Тимирязева в городе Гусеве мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры нанес отцу удар кулаком в область лица, после чего повалил его на пол и начал душить, при этом угрожал убийством.

Действия обвиняемого следствием квалифицированы по ч. 1 ст. 119 УК РФ как угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы; по ч. 1 ст. 111 УК РФ как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Судебное заседание по данному уголовному делу назначено на 27 ноября 2018 года.
суд избиение убийство
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