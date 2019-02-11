Вечером 2 декабря 2018 года в квартире по пр. Ленина в городе Гусеве мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры нанес супруге один удар рукой по голове, а затем два удара кулаком в область груди.
Действия обвиняемого следствием квалифицированы по ч. 1 ст. 111 УК РФ как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.
Судебное заседание по данному уголовному делу назначено на 19 февраля 2019 года.
Гусевский суд рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, который избил жену
11 февраля 2019, 15:27
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