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Информационный сайт города Гусева

Гусевский суд рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, который избил жену

11 февраля 2019, 15:27
Гусевский суд рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, который избил жену
Вечером 2 декабря 2018 года в квартире по пр. Ленина в городе Гусеве мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры нанес супруге один удар рукой по голове, а затем два удара кулаком в область груди.

Действия обвиняемого следствием квалифицированы по ч. 1 ст. 111 УК РФ как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Судебное заседание по данному уголовному делу назначено на 19 февраля 2019 года.
суд избиение
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