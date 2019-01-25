Житель Гусева заплатит 7000 рублей за удар женщины по голове

25 января 2019, 12:53

8 октября 2018 года в ночное время мужчина, находясь в квартире своей знакомой в городе Гусеве, на почве ревности один раз ударил ладонью по голове хозяйку квартиры, чем причинил ей физическую боль.



В судебном заседании обвиняемый вину признал полностью, неоднократно просил прощение у потерпевшей, навещал ее в больнице после случившегося. Потерпевшая настаивала на привлечении гражданина к административной ответственности.



Заслушав объяснения, исследовав материалы дела, суд квалифицировал действия подсудимого по ст. 6.1.1 КоАП РФ — нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в ст. 115 УК РФ, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.



При назначении наказания суд учел обстоятельства дела, характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и отсутствие отягчающих административную ответственность обстоятельств.



Суд признал обвиняемого виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 000 рублей.

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