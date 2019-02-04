Житель Гусева пострадал от действий бывшей сожительницы, получив кастрюлей по голове

4 февраля 2019, 17:46

В МО МВД России «Гвардейский» поступило заявление 41-летнего жителя Гусева о том, что ему были нанесены телесные повреждения. По данному факту участковыми уполномоченными полиции было организовано проведение проверки.



В ходе этой проверки было установлено, что мужчина пострадал от рук бывшей сожительницы. Когда потерпевший приехал в Знаменск навестить сына, 56-летняя женщина на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений ударила отца ребёнка по голове металлической кастрюлей, чем причинила согласно заключению экспертизы лёгкий вред здоровью.



По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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