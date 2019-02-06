Замкомандира Гусевской части привлечен к ответственности за нарушения при обращении с отходами

6 февраля 2019, 12:57

Военная прокуратура Гусевского гарнизона провела проверку соблюдения экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства должностными лицами одной из воинских частей Балтийского флота.



Установлено, что заместитель командира части по тылу допустил складирование бытовых отходов на неприспособленном для этого месте, что создавало угрозу для санитарно-эпидемиологической обстановки в расположении.



В связи с выявленными нарушениями военный прокурор возбудил в отношении него дело об административном правонарушении по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления).



По результатам рассмотрения материалов военной прокуратуры управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Калининградской области признало заместителя командира части по тылу виновным и привлекло его к ответственности в виде штрафа.



К настоящему времени выявленные нарушения устранены.

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