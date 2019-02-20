Гусевский суд рассмотрит уголовное дело по факту хищения денежных средств руководителем организации

20 февраля 2019, 12:18

По версии следствия, в период с 26 апреля по 10 октября 2013 года и. о. директора одного из муниципальных учреждений в городе Гусеве с целью извлечения материальной выгоды незаконно издавал и подписывал приказы, на основании которых получал доплаты к должностному окладу в виде премий. Таким образом, муниципальному образованию причинен материальный ущерб на общую сумму 34 800 рублей.



Действия обвиняемого следствием квалифицированы ч. 3 ст. 160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.



Судебное заседание по данному уголовному делу назначено на 27 февраля 2019 года.

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