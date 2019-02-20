По версии следствия, в период с 26 апреля по 10 октября 2013 года и. о. директора одного из муниципальных учреждений в городе Гусеве с целью извлечения материальной выгоды незаконно издавал и подписывал приказы, на основании которых получал доплаты к должностному окладу в виде премий. Таким образом, муниципальному образованию причинен материальный ущерб на общую сумму 34 800 рублей.
Действия обвиняемого следствием квалифицированы ч. 3 ст. 160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.
Судебное заседание по данному уголовному делу назначено на 27 февраля 2019 года.
Гусевский суд рассмотрит уголовное дело по факту хищения денежных средств руководителем организации
20 февраля 2019, 12:18
хищение суд
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