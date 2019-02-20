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Информационный сайт города Гусева

Гусевский суд рассмотрит уголовное дело по факту хищения денежных средств руководителем организации

20 февраля 2019, 12:18
Гусевский суд рассмотрит уголовное дело по факту хищения денежных средств руководителем организации
По версии следствия, в период с 26 апреля по 10 октября 2013 года и. о. директора одного из муниципальных учреждений в городе Гусеве с целью извлечения материальной выгоды незаконно издавал и подписывал приказы, на основании которых получал доплаты к должностному окладу в виде премий. Таким образом, муниципальному образованию причинен материальный ущерб на общую сумму 34 800 рублей.

Действия обвиняемого следствием квалифицированы ч. 3 ст. 160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Судебное заседание по данному уголовному делу назначено на 27 февраля 2019 года.
хищение суд
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Валерий
# 1Валерий
Что за учреждение, и кто казнокрад?
Сегодня, 12:34   ЦитироватьОтветить3
Гость Эдуард
# 2Гость Эдуард
Народ должен знать своих "героев"!
Сегодня, 14:09   ЦитироватьОтветить0
эдик
# 3эдик
фАМИЛИЯ
Сегодня, 16:00   ЦитироватьОтветить0
народ
# 4народ
Если мало украл- ТОЧНО ПОСАДЯТ.
Сегодня, 16:07   ЦитироватьОтветить0

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