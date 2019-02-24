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В Гусевском районе за сутки четыре раза поджигали сухую траву

24 февраля 2019, 12:33
В Гусевском районе за сутки четыре раза поджигали сухую траву
23 февраля на территории области МЧС была организована работа по тушению 44 техногенных пожаров, из них 4 произошли в Гусевском округе. В частности зафиксировано горение сухой травы в поселках Липово, Первомайское, Поддубах и в районе проспекта Ленина города Гусева.

В 20.03 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в поселке Поддубы Гусевского городского округа. Горела сухая трава на площади 4 га. Возгорание было ликвидировано подручными средствами.

В 21.03 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в районе проспекта Ленина в городе Гусеве. Горела сухая трава на площади 100 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано подручными средствами.

Для ликвидации пожаров привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 4 человек и 1 единицы техники.
пожар
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