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В Гусеве осудили бывшего контрактника, который три месяца прогуливал службу

26 февраля 2019, 13:12
В Гусеве осудили бывшего контрактника, который три месяца прогуливал службу
В Гусеве осудили бывшего контрактника, который прогуливал службу. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в ВСУ СК по Балтийскому флоту.

Следствие установило, что сержант Виталий Литаврин с 5 сентября по 28 ноября 2016 года не являлся на службу без уважительных причин. Мужчина находился в Калининграде и проводил время по своему усмотрению, в правоохранительные органы и в органы военного управления не обращался, о себе не заявлял.

На сержанта завели уголовное дело по части 3 статьи 337 УК РФ — «Неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершённая военнослужащим, проходящим военную службу по контракту». В настоящее время его уволили. Суд приговорил Литаврина к десяти месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.
военные самоволка
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