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В калининградской ШИЛИ 14-летняя девочка из Гусева сломала позвоночник

6 марта 2019, 19:30
В калининградской ШИЛИ 14-летняя девочка из Гусева сломала позвоночник
В Калининграде в МАОУ ШИЛИ, расположенной на ул. Каштановая Аллея, 143, на 14-летнюю девочку упал шкаф. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.

Инцидент произошёл во вторник, 5 марта. Школьница — жительница Гусева. Её госпитализировали в Детскую областную больницу. У девочки перелом поясничного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга.

В учебном заведении «Клопс» подтвердили информацию об инциденте.

«Девочка большая, шкафы вроде бы там закреплены. При каких именно обстоятельствах это произошло — не могу сказать. Известно, что школьницу госпитализировали», — сказали в лицее-интернате.
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