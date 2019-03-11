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Информационный сайт города Гусева

26-летний житель Гусевского округа вымогал денежные средства у молодой девушки

11 марта 2019, 18:41
26-летний житель Гусевского округа вымогал денежные средства у молодой девушки
Сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Гусевский» задержан неоднократно судимый 26-летний житель посёлка, подозреваемый в вымогательстве денежных средств у молодой девушки.

Установлено, что недавно освободившийся из мест лишения свободы гражданин угрожал 20-летней студентке, проживающей с ним на одной улице, распространением компрометирующей информации, требуя от потерпевшей 80 000 рублей за молчание. Девушка смогла записать разговор с вымогателем на диктофон, после чего обратилась в полицию. В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. По имеющейся информации, порочащие сведения признаны не соответствующими действительности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 163 Уголовного кодекса РФ «Вымогательство». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.
вымогательство
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