26-летний житель Гусевского округа вымогал денежные средства у молодой девушки

11 марта 2019, 18:41

Сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Гусевский» задержан неоднократно судимый 26-летний житель посёлка, подозреваемый в вымогательстве денежных средств у молодой девушки.



Установлено, что недавно освободившийся из мест лишения свободы гражданин угрожал 20-летней студентке, проживающей с ним на одной улице, распространением компрометирующей информации, требуя от потерпевшей 80 000 рублей за молчание. Девушка смогла записать разговор с вымогателем на диктофон, после чего обратилась в полицию. В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. По имеющейся информации, порочащие сведения признаны не соответствующими действительности.



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 163 Уголовного кодекса РФ «Вымогательство». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.

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