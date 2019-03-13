Стройцентр Стройцентр
/ / / Житель Гусева задержан за кражу туалетной воды в магазине Черняховска
Информационный сайт города Гусева

Житель Гусева задержан за кражу туалетной воды в магазине Черняховска

13 марта 2019, 12:08
Житель Гусева задержан за кражу туалетной воды в магазине Черняховска
Сотрудники фирменного магазина торговой сети в Черняховске сообщили правоохранительным органам, что неизвестный посетитель украл флакон туалетной воды.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального отдела полиции установили причастность к совершению данного преступления 23-летнего жителя Гусева, ранее не судимого.

Ущерб устанавливается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
кража
145 просмотров
0
Такси Омега Такси Омега
Другие новости по теме
Сотрудники полиции задержали жителя Гусева за кражу солнцезащитной косметики
Сотрудники полиции задержали жителя Гусева за кражу солнцезащитной косметики
В Гусеве полицейские установили причастность местного жителя к краже из подвала
В Гусеве полицейские установили причастность местного жителя к краже из подвала
Полицейские установили новый эпизод преступной деятельности Гусевца, задержанного за квартирную кражу
Полицейские установили новый эпизод преступной деятельности Гусевца, задержанного за квартирную кражу
Житель Гусева подозревается в угоне автомобилей в Калининграде
Житель Гусева подозревается в угоне автомобилей в Калининграде

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ремонт телевизоров Ремонт телевизоров