Житель Гусева задержан за кражу туалетной воды в магазине Черняховска

13 марта 2019, 12:08

Сотрудники фирменного магазина торговой сети в Черняховске сообщили правоохранительным органам, что неизвестный посетитель украл флакон туалетной воды.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального отдела полиции установили причастность к совершению данного преступления 23-летнего жителя Гусева, ранее не судимого.



Ущерб устанавливается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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