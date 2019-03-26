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Контрактник из Гусева оштрафован 100 тысяч рублей за хищение овец

26 марта 2019, 17:03
Контрактник из Гусева оштрафован 100 тысяч рублей за хищение овец
В Гусеве старший сержант контрактник силой забрал 11 овец. Об этом сообщает главное военное Следственное управление СК РФ.

Установлено, что 8 октября 2018 года военнослужащий Сергей Анохин прибыл на территорию крестьянско-фермерского хозяйства, где применив насилие к лицу, осуществляющему уход за животными, заставил его выловить 11 овец и погрузить их в свой автомобиль, после чего скрылся с места преступления. В ходе следствия похищенный скот обнаружен и возвращен собственнику.

Анохин судом признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья).

Учитывая, что военнослужащий раскаялся в содеянном, полностью признал свою вину, добровольно возместил потерпевшей стороне причиненный имущественный и моральный вред, имеет на иждивении малолетнего ребенка, Калининградский гарнизонный военный суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.
военные грабёж
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З
# 1Зритель
Нормально.. Откровенный разбой, но всего лишь штраф?! И будет дальше в рядах ВС? 
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