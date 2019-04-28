Помощь гусевских полицейских понадобилась 40-летнему местному жителю. Мужчина обратился в отдел полиции и рассказал, что из его дачного домика в посёлке Кубановка пропали две керамические раковины, унитаз и насос отопления. Прибывшие на место стражи порядка установили, что неизвестный проник в жилище через окно.
Полицейские опросили потерпевшего и провели подворовый обход в поисках вероятных свидетелей произошедшего. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к совершению преступления 48-летнего соседа заявителя, ранее судимого.
Местонахождение имущества устанавливается. Возбуждено уголовное дело по факту совершения кражи. Санкция статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на сроке до 5 лет.
В посёлке Кубановка 48-летний мужчина обокрал соседа
28 апреля 2019, 12:34
кража
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