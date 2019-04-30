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Городская прокуратура выявила нарушения в организациях топливно-энергетического комплекса

30 апреля 2019, 10:53
Городская прокуратура выявила нарушения в организациях топливно-энергетического комплекса
Проверка показала, что вопреки требованиям ст. 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» руководителями указанных организаций не принимаются достаточные меры, направленные на предупреждение коррупционных проявлений. Профилактическая работа в целях формирования в обществе нетерпимости к коррупционному поведению не организована надлежащим образом.

Так, в ООО «ЖКХ Сервис», МУП «Гусевтеплосеть» не разработаны и не приняты меры по предупреждению коррупции, в ООО «Гранит плюс» должностные лица, ответственные за противодействие коррупции не назначены, документы о недопущении составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов не приняты, запланированные в плане мероприятия по антикоррупционной деятельности не выполнены в полном объеме. Не организовано взаимодействие организаций в сфере противодействия коррупции с правоохранительными органами.

В связи с выявленными нарушениями закона, прокуратурой в адрес руководителей указанных организаций, а также в адрес учредителя МУП «Гусевтеплосеть» внесены представления с требованием об устранении выявленных нарушений закона и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Устранение выявленных нарушений находится на контроле в органах прокуратуры.
прокуратура
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