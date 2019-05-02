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Информационный сайт города Гусева

Полиция ищет виновника ДТП, в котором погиб 15-летний подросток

2 мая 2019, 18:51
По предварительным данным, на автодороге между Гусевом и Озёрском около поселка Константиновка в период времени с 22 часов 30 минут 1 мая до 8 часов 30 минут 2 мая 2019 года неизвестный водитель, управляя неизвестным автомобилем, совершил наезд на 15-летнего подростка, который двигался по обочине в направлении поселка Маяковское.

В результате ДТП школьник получил травмы и скончался на месте происшествия. После произошедшего водитель скрылся в неизвестном направлении. В настоящее время ведётся розыск водителя.

За оставление места ДТП, в котором погиб человек, предусмотрена уголовная ответственность по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если Вам что-либо известно об обстоятельствах произошедшего, просьба сообщить по телефонам: 8 (40141) 3-25-88, 8 (40141) 7-93-02, либо 02 (102). Конфиденциальность гарантируется!
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# 1Рома Ванга
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