Полицией Гусева разыскивается 41-летняя Ангеля Нумавичуте, которая скрылась от суда

28 июня 2019, 13:32

МО МВД России «Гусевский» разыскивается Нумавичуте Ангеля Казевна, 1977 г. р., зарегистрированной в Гусеве по улице Вокзальной, скрывшаяся от Гусевского городского суда, обвиняемая в совершенеии преступления, предусмотренного ч.1 ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).



Приметы: на вид 40 лет, рост 165 см., худощавого телосложения, глаза серые, волосы темно-русые, злоупотребляет спиртными напитками, ведет асоциальный образ жизни.



Если Вам что-либо известно о местонахождении Ангели Нумавичуте, просим вас сообщить об этом по телефонам: 8 40143 3-23-32, 3-24-10, 3-24-61.

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