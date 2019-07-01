Полиция Гусева задержала вандалов, сломавших камеру «Безопасного города»

1 июля 2019, 10:35

Органами дознания МО МВД России «Гусевский» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вандализм, совершенный группой лиц» в отношении двоих жителей Озерского района. Об этом сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.



Инцидент произошел утром 9 мая этого года на перекрестке улиц Победы и Достоевского в Гусеве. Двое молодых людей повредили силовой кабель и блок питания камеры системы «Безопасный город». Для этого один из злоумышленников встал на плечи другого и залез на столб, где было установлено оборудование. Ущерб от действий вандалов составил 30 тысяч рублей. После совершения преступления компания скрылась.



«Участковые уполномоченные установили, что злоумышленники, скорее всего, являются приезжими. Сотрудники полиции нашли свидетеля, который сообщил, что видел похожих молодых людей в одном из поселков в соседнем районе. Выехав в населенный пункт, полицейские нашли разыскиваемых, задержали их и доставили в дежурную часть», — уточнила подробности задержания Светлана Поставничая.



Задержанными оказались 26-ти и 17-летний ранее не судимые жители Озерского района. Они пояснили, что в тот день находились в состоянии алкогольного опьянения. Третий молодой человек, который тогда отдыхал вместе с ними, пытался их отговорить от поступка, но безрезультатно. Ему присвоен статус свидетеля. Расследование продолжается.

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