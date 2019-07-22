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Информационный сайт города Гусева

Гусевский суд отправил под стражу мужчину, который зарубил знакомого топором

22 июля 2019, 13:57
Гусевский суд отправил под стражу мужчину, который зарубил знакомого топором
Гусевский городской суд решил заключить под стражу 42-летнего мужчину, который обвиняется в убийстве знакомого. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, 14 июля 2019 года в одном из домов в в посёлке Красногорское Гусевского района обвиняемый на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес потерпевшему удары топором в область шеи и головы. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.

Следователь отметил, что обвиняемый злоупотребляет спиртными напитками и ведет асоциальный образ жизни. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления против собственности. Оставаясь на свободе, мужчина может совершить новое преступление, скрыться от следствия и суда или иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Постановлением Гусевского городского суда, в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.
суд убийство
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